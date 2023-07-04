- Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Protokol üyeleri denize açıldı, römorkörler tarafından su gösterisi yapıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ta bir dizi etkinlikler düzenlendi. Valilik binası önündeki tören alanında gerçekleştirilen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, "Bu yıl 97.'sini kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın geçen yıllarda yaşanan pandemi ve sel afeti sebebiyle coşkuyla kutlanmadığı malumunuzdur. Bu nedenle Valimizin tensipleriyle bu kapsamda yapılacak etkinlikler bu yıl tüm haftaya yayılmış, tüm halkımızın katılım sağlayabilmesi ve önceki yıllarda olduğu gibi coşkuyla kutlanması amaçlanmıştır. Tarih boyunca denizlere hakim olan milletlerin dünyaya hakim oldukları bilinmektedir. Bu nedenle denizi sevmek, denizlerimizi korumak ve gençlerimize deniz sevgisini öğretmek tüm Türk Milleti'nin sorumluluğundadır" ifadelerine yer verdi.

Kutlamalar çerçevesinde Başkan Mert ve beraberindekiler Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Römorkörlerden denizin su gösterisi

Kutlamalar römorkörlerle denizde devam etti. Protokol üyeleri römorkörler ile Kapuz açıklarına giderek burada denize çelenk bıraktı. Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı'nın yanı sıra bazı şirketlerin hücum botları ve römorkörleri da kutlamalara dahil oldu. Denizde su gösterisinin ardından römorkörler limana geri döndü.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bugün Kabotaj etkinlik çerçevesinde bir hafta boyu devam ettirerek Mavi Vatan'ımızı deniziyle karasıyla bütün olarak egemenliğimizin bir parçası olarak gördüğümüzü dünyaya haykırıyoruz. Bugün Mavi Vatan'ımızın bizim geleceğimizin temeli olduğunu yine bu mavi vatanımızın bizim ekonomik çıkarlarımızın temeli olduğunu buralar için sonuna kadar mücadele içerisinde olacağımızı dünyaya kamuoyuna bir şekilde duyurmuş oluyoruz. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Denizlerden daha çok faydalanmamız gerekiyor. Gerek balıkçılıktan, gerek deniz ulaşımından, gerek tersanecilikten ülkemiz her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Ancak bunları artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Refahımızın artırılmasında denizlerimizden de son derece faydalanmamız gerekiyor. Bu tür etkinlikler bunlara da vesile oluyor. Bu vesile ile denizlerimizde bugüne kadar vefat eden bütün denizcilerimizi saygıyla anıyoruz. Emeği ile geçimini denizden sağlamaya çalışan kardeşlerimize de hayırlı bol kazançlar diliyoruz" diye konuştu.