Zonguldak'ta deniz yüzeyinde görüldüğü iddia edilen kirliliğe ilişkin inceleme yapıldı

Zonguldak'ta deniz yüzeyinde görüldüğü iddia edilen kirliliğe ilişkin inceleme gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yerel basında Karadeniz Ereğli ilçesinde sahil mevkisinde müsilaja (deniz salyası) benzetilecek şekilde denizde kirlilik olduğuna dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bunun üzerine müdürlük personeli tarafından bölgede dün ve bugün inceleme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Nisan'da yapılan incelemeler sonucunda yerel basın haberinde belirtilen şekilde ve yoğunlukta olmamakla birlikte kaynağı ve muhteviyatı bilinmeyen kirlilik unsuruna rastlanmıştır. Söz konusu durumun ilçenin belli bölgelerinden gelen ve denizle bağlantısı bulunan yağmur suyu kanallarından kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğuna dair İl Müdürlüğümüzce değerlendirme yapılmıştır. 14 Nisan'da yapılan incelemelerde de sahil şeridinde söz konusu kirlilik unsuruna rastlanmamıştır."

Konuyla ilgili Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığına gerekli çalışmaların yapılması konusunda bildirim yapıldığı ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili müdürlük tarafından denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği vurgulandı.