Zonguldak'ta Denetimli Serbestlik Kapsamında Okullara Destek

Zonguldak'ta Denetimli Serbestlik Kapsamında Okullara Destek
Güncelleme:
Zonguldak'ta denetimli serbestlik altında bulunan bireyler, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü çerçevesinde okullarda boya ve temizlik hizmetleri gerçekleştiriyor. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yapılan çalışmaları denetimli serbestlik yetkilileri inceledi.

Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü altında bulunanlar, boya ve temizlik çalışmaları yaparak okullara destek veriyor.

Yaz tatilinin bitimine kısa bir süre kala yükümlüler, Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda boya ve temizlik çalışmaları yaptı.

Denetimli serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şefi Şerife Çelik, okulda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
