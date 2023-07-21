Zonguldak'ta demir hırsızlığı yapan 5 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen demir hırsızlığı olayının failleri olan 5 şüpheli, Jandarma Dedektifleri ve Asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde demir hırsızlığı yapan 5 şüpheli ekiplerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, Çaycuma ilçesinde meydana gelen demir hırsızlığı olayının failli olan 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK