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Zonguldak'ta demir hırsızlığı yapan 5 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen demir hırsızlığı olayının failleri olan 5 şüpheli, Jandarma Dedektifleri ve Asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde demir hırsızlığı yapan 5 şüpheli ekiplerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, Çaycuma ilçesinde meydana gelen demir hırsızlığı olayının failli olan 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Jandarma Güncel Haberler

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