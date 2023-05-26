Zonguldak'ta DEAŞ'a finans sağlayan dernek hesabına para yardımında bulunduğu tespit edilen şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta DEAŞ'a finans sağlayan bir dernek hesabına para yardımında bulunduğu tespit edilen S.G. isimli şahıs yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması çerçevesinde Kdz. Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından da S.A. isimli bir şahıs yakalandı.

Zonguldak'ta DEAŞ'a finans sağlayan dernek hesabına para yardımında bulunduğu tespit edilen şüpheli TEM ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınce yapılan araştırmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne finans sağlayan bir dernek hesabına para yardımında bulunduğu tespit edilen S.G. (30) isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada delil niteliği taşıdığı değerlendirilen bir adet kitap, bir adet dizüstü bilgisayar ve bir adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi sonrasında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması çerçevesinde Kdz. Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından S.A.(36) isimli şahıs yakalandı. Şüpheli; edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK