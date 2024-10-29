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Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
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Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında madenciler beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Tören Zonguldak Valisi ve Belediye Başkanı'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

ZONGULDAK'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında madenciler, beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak Stadyumu'nda kutlama programı düzenlendi. Tören, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in törene katılan vatandaşların, öğretmen ile öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Törende öğrenciler gösteri düzenlendi. Törene beyaz kıyafetleri ve baretleriyle katılan madencilerin geçit töreninde yürüyüşü ilgiyle izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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