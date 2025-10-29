Haberler

Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Yapıldı

Güncelleme:
Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında römorkörler denizde su gösterisi yaptı. Kutlamalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirildi.

ZONGULDAK'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli kurumlara ait römorkörler, denizde su gösterisi yaptı; renkli görüntüler oluştu.

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünde Zonguldak'ta kutlama programı düzenlendi. Meteorolojik tahminler doğrultusunda olumsuz hava beklendiğinden kutlama töreni, Site Spor Salonu'na alındı. Salonda, öğrenciler ve bayrak flama takımı hazır bulundu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun katılımcıların bayramını kutlaması ile tören programı başladı. Etkinlikler kapsamında 'Genç Osman' türküsü eşliğinde kaşık havası oynandı. Ardından Zonguldak Limanı önünde çeşitli kurumlara ait römorkörler, denizde su gösterisi yaptı. Gösteriler, denizde renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
