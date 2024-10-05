Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Çöpleri Toplarken Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Çöpleri Toplarken Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta çöplerden satılabilir malzeme biriktirirken fındık bahçesine giren kadın, domuz sanılarak vuruldu. Olay sonrası 80 yaşındaki Senem Çakır hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta çöplerden satılabilir malzeme biriktirerek satan Senem Çakır'ı (80), fındık bahçesine giren domuz sanan Serment Bayrak (50) av tüfeği ile vurdu. Çakır hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir evin fındık bahçesinde dolaşan Senem Çakır'ı domuz sanan Serment Bayrak, av tüfeği ile ateş etti. Domdom kurşunu ile vurulan kadının bağırmasıyla insan vurduğunu fark eden Bayrak'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu esnada Serment Bayrak olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem Çakır, hayatını kaybetti. Serment Bayrak ise gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Serment Bayrak, polisteki ifadesinde bölgede defalarca domuz görüp vurduğunu, olay anında da önce havaya ateş ederek seslendiğini, cevap alamayınca domuz sanarak çalılıklara ateş ettiğini söyledi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Serment Bayrak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

OLAY YERİNE DE ÇÖP TOPLAMAK İÇİN GİTMİŞ

Öte yandan Senem Çakır'ın yaşadığı evden 'kötü koku geliyor' ve 'çöp ev' diyerek komşuları, mart ayında şikayetçi olmuştu. Belediye ekipleri, evin çevresindeki çöpleri toplasa da Çakır, "Satılacak şey çöp olur mu?" diyerek çöp biriktirdiğini reddetmişti. Çakır'ın evine yaklaşık 4 kilometre uzakta bulunan bölgede çöp toplamaya gittiği düşünülüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Zonguldak Güvenlik Politika Cinayet 3-sayfa Güncel Tarım Çevre Hukuk

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

En tepedeki isim lafı dolandırmadan itiraf etti: Mafyaya yenildik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor Trabzonspormaçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! (HATAYSPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 eKİM Hatayspor Trabzonspor maçı nereden izlenir? HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Real Madrid Villarreal CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Hatayspor Trabzonspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Al Nassr Al Orubah CANLI İZLE şifresiz! Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Sporting Lisbon Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Inter Torino CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title