Zonguldak'ta çöp kamyonunun çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'nde çöp kamyonunun çarptığı Varol Genç (63) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta çöp kamyonun çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Karaelmas Mahallesi Elvan Kazancı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çöp kamyonunun geldiğini fark edemeyen Varol Genç (63) yola çıktı. Kamyonun çarpması ile bir anda yere yığılan Varol Genç için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Genç'e ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK