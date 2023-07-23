Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'nde çöp kamyonunun çarptığı Varol Genç hayatını kaybetti. Genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Zonguldak'ta çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

B.S'nin (47) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu, Karaelmas Mahallesi Elvan Kazancı Sokak'ta Varol Genç'e (63) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Genç, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.