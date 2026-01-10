Haberler

Zonguldak Valiliğinden açıklama

Güncelleme:
Zonguldak Valiliği, sosyal medyada yayımlanan bir çöp kamyonunun arkasındaki köpeğin görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Araç sürücüsü, köpeğin çöp kokusu nedeniyle araca bindiğini belirtirken, Cumhuriyet Başsavcılığı adli tahkikat sürecini başlattı.

Zonguldak Valiliğince, kentte belediyeye ait çöp kamyonunun arkasında bir köpeğin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Zonguldak-Karaman kara yolunda seyir halinde bulunan 67 ABB 588 plakalı presli çöp kamyonunun arka kısmında bir köpeğin görüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan araştırmada çöp kamyonunun Zonguldak Belediyesine ait olduğu, Köroğlu köyünde bulunan çöp ayrıştırma tesisine yükünü boşalttıktan sonra Sapça köyü mevkisnde durakladığı sırada, köpeğin çöp kokusu nedeniyle araca binmiş olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İncelemeler kapsamında araç sürücüsü ve görevli personelin, köpeğin araca bindiğini olay anında fark etmediklerini, il merkezine giriş sırasında aracın yavaşladığı esnada kamyonun arka kısmından köpeğin uzaklaştığını gördüklerini beyan ettiği aktarılan açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerdeki hayvanın da bu köpek olabileceğinin değerlendirildiği anlatıldı.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldığı belirtilerek, sürecin tüm yönleriyle titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
