Zonguldak'ta çöken baca duvarının altında kalan işçi öldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde baca duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Külah köyünde bir evin inşaatında çalışan işçi Ayhan Karaduman (44), henüz belirlenemeyen nedenle çöken baca duvarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karaduman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.