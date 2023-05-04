Üye Girişi
Haberi Paylaş
Zonguldak'ta çöken baca duvarının altında kalan işçi öldü

Zonguldak'ta çöken baca duvarının altında kalan işçi öldü

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde baca duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde baca duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Külah köyünde bir evin inşaatında çalışan işçi Ayhan Karaduman (44), henüz belirlenemeyen nedenle çöken baca duvarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karaduman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Karadeniz Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title