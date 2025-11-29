Zonguldak'ta Çocuklar Motosiklet Çaldı, Yakalandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalan iki çocuk, polis tarafından yakalandı. Motosiklet sahibi, hırsızlıktan sonra motosikletine geri kavuştu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalıp bir süre gezdikten sonra bıraktıkları belirlenen yaşları küçük iki çocuk yakalandı.
Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde dün gece M.H.K, kendisine ait motosikleti park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, iş yerleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yaşları küçük S.D. ve Z.K. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve Z.K, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kent merkezine bırakılan motosiklet sahibine teslim edildi.