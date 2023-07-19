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Zonguldak'ta Çocuğa Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan fiziki takip ve araştırma sonucu neticesinde 'çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. D. (31) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs bugün Zonguldak Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl genelinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için işlemiş oldukları suçlardan dolayı aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Zonguldak Güncel Haberler

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