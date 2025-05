Zonguldak'ta Cinsel Saldırı ve İşkence Davasında Cezalar Açıklandı

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencisi Azerbaycan uyruklu Ali S.K.'yi (25), dövüp işkence yapan ve video çekerek cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 6 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklardan Ayhan Küçükdere (52) 40 yıl, Mehmet Can Aslaner (30) 31 yıl 8 ay hapse çarptırılırken, diğer sanıklara çeşitli suçlardan 2 ila 8 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., 2 yıl önce nisan ayında dahil olduğunu iddia ettiği uyuşturucu çetesine ait tabancayı polise yakalattığı gerekçesiyle çete üyelerinden işkence gördüğünü iddia ederek polise sığındı. Ali S.K., uyuşturucu çetesi üyesi olduğunu iddia ettiği kişilerin tahta kaşıkla cinsel saldırısına ve işkencelerine maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ali S.K.'nin, ifadeleri doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere (27) ve Mehmet Can Arslaner tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, Hakan C. (38) ve Ferdi O. (38) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ali S.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan'a gönderildi.

İDDİANAME

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Küçükdere, Samet Küçükdere, Mehmet Can Arslaner, Hakan C., Ferdi O. ve Yusuf A. (42) hakkında iddianame hazırladı. 6 kişi hakkında uyuşturucu çetesi olduklarına dair yeterli değil bulunamazken, şüphelilerin 'Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet etme ve nitelikli cinsel istismar' suçlarından yargılanmaları istendi. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Sanıkların yargılamasına geçen yıl Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yargılama sürecinde Samet Küçükdere tahliye edildi.

8'inci duruşması görülen davada, sanıklardan Hakan C. ve avukatlar salonda hazır bulunurken, diğerleri ise SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, Ayhan Küçükdere'nin telefonundan olaya ilişkin video kaydı izlendi. Ayhan Küçükdere, videodaki sesin kendisine ait olmadığını savunurken, oğlu S.K., "Ali S.K. ile konuşan ses babam Ayhan'ın sesine benzemektedir. Bu video sırasında ben yoktum" dedi. Mahkeme tarafından duyulan sesin Ayhan Küçükdere'ye ait olduğu tespit edildi.

Son sözleri sorulan sanıkların hepsi beraatlerini talep ederken, Mehmet Can Aslaner, "Tahliyemi talep ederim. Ben suç işledim, beraatimi talep edemem" diye konuştu.

40 İLA 2 YIL ARASINDA CEZALAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, yargılamanın sonlandırılacağını belirterek kararını açıkladı. Karara göre, silah zoruyla 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan Ayhan Küçükdere ve Mehmet Can Aslaner'e 24 yıl hapis cezasına hükmetti. 'Hürriyetten yoksun kılma suçu' yönünden Ayhan ve Samet Küçükdere'ye 6 yıl, Mehmet Can Aslaner ve Ferdi O.'ya 4 yıl 8 ay, Yusuf A. ve Hakan C.'ye suça yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına karar verildi. Heyet, 'Eziyet' suçu yönünden Ayhan Küçükdere'yi 4 yıl, Mehmet Can Aslaner'i 3 yıl, Samet Küçükdere'yi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ali S.K.'nin telefon ve pasaportuna yönelik 'Yağma' suçundan Ayhan Küçükdere'ye 6 yıl hapis cezasına hükmedildi. Sanıklardan Mehmet Can Aslaner'e ruhsatsız silah bulundurmaktan adli para cezası da verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıklara iyi hal indirimi uygulanmazken, bazı cezalarda da alt sınırdan uzaklaşılarak cezalar verildi. Buna göre; Ayhan Küçükdere'ye toplam 40 yıl, Mehmet Can Aslaner'e 31 yıl 8 ay, Samet Küçükdere'ye 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Daha önce tahliye edilen Samet K. ve tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamına, Ayhan Küçükdere ve Aslaner'in tutukluluğunun devamına, Hakan C.'nin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da karar verildi.