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Zonguldak'ta Cinsel Saldırı Davasında 10 Yıl Hapis Cezası

Zonguldak'ta Cinsel Saldırı Davasında 10 Yıl Hapis Cezası
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Zonguldak'ta, boşandığı eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Cengiz Biçici, mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ta boşandığı H.B.'ye (37) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cengiz Biçici (46) takdiri ile indirimle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, nisan ayında Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy'de meydana geldi. H.B., hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelen eski eşi Cengiz Biçici'nin ağzını bornoz kuşağıyla kapatıp, boğazına bıçak dayayarak, tehdit edip kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında Cengiz Biçici, jandarma tarafından gözaltına alındı. Cengiz Biçici jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamaları reddederken, evdeki bir bıçakta DNA'sı ve vücudunda H.B.'ye ait tırnak izleri bulunması nedeniyle tutuklandı.

10 AYLIK HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Cengiz Biçici hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık Cengiz Biçici ile avukatı hazır bulundu. Sanık, üzerine atılı suç işlemediğini öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, boşandığı eşine karşı cinsel saldırı eylemini sabit görerek 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 6'da 1 oranında takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla düşürdü. Ayrıca sanık Biçici'ye 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay olarak verilen hapis cezası da 6 bin lira para cezasına çevrildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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