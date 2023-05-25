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Zonguldak'ta Çilek Hasadı Başladı

Zonguldak'ta Çilek Hasadı Başladı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı köylerinde güneşin yüzünü göstermesiyle olgunlaşan çilek meyvesinin ilk hasadı yapıldı. Alaplı'ya özgü 'Alo Çileği' raflarda yerini almaya başladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı köylerinde üreticiler güneşin yüzünü göstermesiyle olgunlaşan çilek meyvesinin ilk hasadını almaya başladı.

Alaplı'ya özgü aroması ve kokusuyla öne çıkan 'Alo Çileği' yaz aylarının vazgeçilmesi olarak hasat sonrası raflarda yerini aldı. Çilek üreticisi Murat Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, senenin ilk hasadını yaptıklarını belirterek; "İnşallah bu sene çilek bol olacak. Biliyosunuz ki Batı Karadeniz'in ilk hasadı Alaplı'dan çıkar ve tüketiciye ulaştırılır. Toprağımızın zenginliği yaz ayında 2 veya 3 hasat yapmamıza imkan tanır. Bizlerde tarladan toplanan taze ve fresh çilekleri tüketiciye ulaştırırız" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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