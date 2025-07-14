Zonguldak'ta Çıkan örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Zonguldak'ın Eceler köyü mevkisinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Eceler köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da alevleri söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel