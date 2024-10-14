Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Çifte Cinayet: Tabanca Tartışması Sonrası İki Kişi Öldürüldü

Zonguldak'ta Çifte Cinayet: Tabanca Tartışması Sonrası İki Kişi Öldürüldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, av tüfeği ile vurulan Hayrettin Çorukcu ve yeğeni Yüksel Kürekci'nin cinayeti, tabanca satışı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti. Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti ve tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ile yeğeni Yüksel Kürekci'nin (46), cinayetinde sır perdesi aralandı. Gözaltına alınan Özgür Yolcu (28) ifadesinde tabanca satışı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu önce Kürekçi'yi ardından da silahını almaya çalışan Çorukcu'yu tüfekle vurduğunu itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ile galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda içki içtikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alanan Kürekci de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopside dayı yeğenin av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

ÖZEL EKİP BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Çifte cinayetle ilgili jandarma ve polislerden oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekibin yaptığı araştırmada bin saatlik kamera görüntüsü izlendi. Köyde 7 ev, 2 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 10 av tüfeği ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH SATIŞINDAN KAYNAKLANAN TARTIŞMADA 2 KÖYLÜSÜNÜ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda Özgür Yolcu, cinayeti itiraf etti. Yolcu'nun ifadesinde, "Daha önce tabanca alışverişi yapmıştık. Tabancayı geri almak istedim, parada anlaşamadık. Olay günü de tartıştık, bana küfür etti. Önce Yüksel'e ateş ettim, Hayrettin silaha davranınca korkup ona da ateş ettim. Yüksel'in silahını ve mermileri de alıp kaçtım. Belen Mahallesi'nde gömdüm. Evime gelince kıyafetlerimi ve boş kartuşları sobada yaktım." dedi. İtirafın ardından içlerinde Yüksel Kürekci'nin eşi, kızı ve oğlu olan 7 kişi serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından Yolcu, tartışmaya neden olan tabancayı gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Yapılan kazı çalışmasında tabanca ele geçirilirken, şüpheli olayda kullandığı ve aramalarda ele geçirilen çift kırma av tüfeğini de teşhis etti. İşlemlerin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Öte yandan adli tıp kurumunda otopsi işlemi tamamlanan Çorukçu ve Kürekçi için Devrek ilçesi Bılık köyünde öğle vakti cenaze düzenlendi. Cenaze sırasında jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Dayı-yeğen cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Güncel Devrek Hukuk Olay Suç

Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi

'Saldırıda genelkurmay başkanı öldü' iddiası

 Trump'a bir suikast girişimi daha

Seçimlere kısa bir süre kala Trump'a bir suikast girişimi daha

 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti

AK Parti Burger Kıng açılışına katılan isimler için harekete geçti
Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.