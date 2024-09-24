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Zonguldak'ta 'Change-Oto' Şebekesine Baskın: 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta 'Change-Oto' Şebekesine Baskın: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta 'change-oto' şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, M.O. (47), A.K. (48) ve P.Y. (41) tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlarla ağır hasarlı araçları satın alırken dikkatli ve duyarlı olmaları, araçları kontrol ettirirken güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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