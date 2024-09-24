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Zonguldak'ta Change Operasyonu: 12 Gözaltı, 3 Tutuklama

Zonguldak'ta Change Operasyonu: 12 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Zonguldak'ta düzenlenen değiştirilen araç operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. 26 çalıntı veya kaçak araca el konulurken, piyasa değeri 20 milyon lira olan araçların hasarlı olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, depremde zarar gören araçlar başta olmak üzere hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı veya kaçak araçlarla değiştiren (change) suç şebekesine yönelik yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu piyasa değeri 20 milyon lira olan 26 araca el konuldu.

Suç şebekesine yönelik operasyonda 47 şüpheli tespit edildi. 20 Eylül'de 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşılığını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. (47), A.K. (48) ve P.Y. (41) tutuklandı.

Öte yandan, açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlar ile ağır hasarlı araçları satın alırken dikkatli ve duyarlı olmaları, araçları kontrol ettirirken güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmeleri uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

zonguldak Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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