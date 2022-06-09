Zonguldak'ta çekiçle başına vurarak eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Haberler

Zonguldak'ta çekiçle başına vurarak eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çekiçle başına vurarak eşini öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çekiçle başına vurarak eşini öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ilk duruşmasına, Şahizer A'yı (58) çekiçle başına vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Ahmet A. ile avukatı katıldı. Sanık, savunmasında, üzgün olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın ardından Ahmet A, "Tebrik ederim, doğru karar verdiniz." dedi. Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde, 2 Şubat'ta Şahizer A. ile eve alkollü gelen eşi Ahmet A. arasında tartışma çıkmış, duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı almıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, çekiçle başına vurarak eşini öldürmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alınmıştı. Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Güncel Haberler

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