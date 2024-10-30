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Zonguldak'ta Çayda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Zonguldak'ta Çayda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, çayda mahsur kalan bir kedi, vatandaşların ihbarı sonrası itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri, merdivenle çaya inerek kediyi sepete koyarak kurtarırken, kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çayda mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti.

Atatürk Parkı'nda gezerken Alaplı Çayı kenarından kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri, merdiven yardımıyla çaya inerek kediyi sopanın ucuna takılan sepete koyup mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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