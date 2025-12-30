Haberler

Zonguldak'ta buzlanan yolda 5 araç, birbirine girdi

Güncelleme:
Ereğli ilçesinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada hasar oluştu. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle halk otobüsü, işçi servisi, hafif ticari araç ve 2 otomobil, kayarak birbirine çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile araçlar yoldan kaldırıldı. Araç sürücüleri, hazırlanan kaza tutanağının ardından olay yerinden ayrıldı. Yolda ulaşım normale döndü.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

