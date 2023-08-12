Zonguldak'ta Buzdolabından Çıkan Yangın Evde Hasara Yol Açtı

Zonguldak'ın Ontemmuz Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin mutfak kısmında bulunan buzdolabından çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, ev sahibi ise dumandan etkilendi.

Zonguldak'ta buzdolabından çıkan yangın tek katlı evi kullanılmaz hale getirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Erenler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şükran A'ya ait tek katlı evin mutfak kısmında bulunan buzdolabından yangın çıktı. Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında ev sahibi Şükran A. ise dumandan etkilenerek tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayda can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK