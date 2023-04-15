Zonguldak'ta bu sezon 1800 ton balık avlandı

Balık avı sezonunu endüstriyel balıkçılık açısından verimli geçiren Zonguldaklı balıkçılar, 1800 ton balık avladı.

Kentte balıkçılar, 1 Eylül 2022'de başlayan sezonun sona ermesinin ardından ağlarını toplayan balıkçılar, teknelerini liman ve barınaklara çekerek bakıma aldı. Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, yeni sezona kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Bu sezon palamudu bol bulan ancak hamsi de istenilen verimi alamayan balıkçılar, av yasağının başlamasıyla kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

"Bu sezon palamut çok fazla oldu"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, sezonun endüstriyel balıkçılık açısından güzel geçtiğini ancak kıyı balıkçılığı açısından istenilen verimin alınamadığını söyledi.

Bu sezon palamudun çok fazla olduğunu aktaran Kayhan, "Yaklaşık 1800 ton balık limanımızdan çıktı. Kıyı balıkçıları istenilen palamudu yakalayamadılar. Zaten umudumuz hamsiydi. Hamsi biyolojik gelişimini sağlayamadığı için istenilen hamsi yakalanamadı. Yakalanan hamsiler de boyları küçük olduğu için yem fabrikalarına yollandı." diye konuştu.

Kayhan, balıkçıların ağlarını topladığını ve yıkadığını dile getirerek, "Daha sonra ağları çuvallayıp kaldıracaklar. Teknelerinin bakımlarını yapacaklar." dedi.