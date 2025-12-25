Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ü. ve kayınvalidesi Zaide A.'yı silahla öldüren Y.Ü. tutuklandı. Olayın ardından cenazeler, aile mezarlığında defnedildi.
Şirinköy'de dün, hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A'nın (64) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Y.Ü'nün (46) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Tülay Ü. ve Zaide A'nın cenazeleri, Şirinköy Merkez Mahallesi Camisi'ne getirildi.
İki kadının cenazeleri, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.