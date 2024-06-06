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Zonguldak'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgada şüpheli tutuklandı

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Zonguldak'ta Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada boksör genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli B.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi'nde dün R.K. (20) ile B.K. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine boksör olduğu öğrenilen R.K. sol göğsünün üst kısmından silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan R.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ?Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.K. saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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