Zonguldak'ta Boğulma Vakalarına Karşı Denize Girmek Yasaklandı

Zonguldak'ta Boğulma Vakalarına Karşı Denize Girmek Yasaklandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, liman ağzındaki tehlikeli durum nedeniyle yaz sezonu boyunca denize girmek yasaklandı. İş makinelerinin oluşturduğu derin çukurlar ve akıntılar, özellikle çocuklar için ciddi bir boğulma riski oluşturuyor.

Boğulma vakalarının önüne geçmek için o bölgede sezon boyu denize girmek yasaklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağın liman çıkışının kumla dolması sonrası iş makinelerin oluşturdukları derin çukurlar ve akıntı nedeniyle, bölgede denize girmenin tehlikeli olduğu ifade edildi.

Alaplı ilçe merkezine yürüme mesafesindeki balıkçı barınağı, vatandaşların yaz aylarında sıklıkla tercih ettiği bir sahil noktası oldu. Ancak liman ağzının zamanla kumla dolması, büyük teknelerin girişini zorlaştırdı. Kum çıkarma çalışmaları sırasında iş makinelerinin oluşturduğu derin çukurların ve değişen akıntının, denize girenler için ciddi tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Bölgede teknesi bulunan ve boş zamanlarını limanda geçiren Çağlar Uğurlu, geçmişte yaşanan boğulmalara dikkat çekerek, "Bu liman ağzı bölgesi çok tehlikeli. İş makinelerinin oluşturduğu kum çukurları nedeniyle burada sürekli boğulma vakaları oluyor. Derinliği fark etmeyen çocuklar bir anda suyun içinde kaybolabiliyor. Ayrıca bu çukurlar, suyun akış yönünü değiştiriyor ve bu da boğulma riskini artırıyor. Vatandaşlara sürekli uyarıda bulunuyoruz: Denize girmeyin" dedi.

Alaplı Cennet Koyu'nda bakım görevlisi olarak çalışan İlhan Akgüz de aileleri boğulma vakalarına karşı uyardıklarını belirterek, "Cennet Koyu'nun artık boğulma vakalarıyla değil, güzel denizi ve temiz kumsalıyla anılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yetkililer, liman ağzında oluşan tehlikeli durum nedeniyle bölgede sezon boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL - Güncel
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