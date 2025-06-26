Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyan Uğur Ayaz, arkadaşlarıyla denizde geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Üniversite camiası üzüntü içinde.

Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tersane Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğur Ayaz'ı (22) suda hareketsiz görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayaz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hastane önünde gözyaşı döken öğrencileri, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak BEUN Hastanesi Başhekimi Burak Bahadır teselli etti.

Üniversitenin sosyal medya hesabından Rektör Özölçer'in görüşlerine yer verilen açıklamada, "Uğur Ayaz'ı ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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