Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayboldu (2) - Haberler

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Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayboldu (2)

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayboldu (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİZonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Göbü sahiline gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Göbü sahiline gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Denizde kaybolan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney'i arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarının sabah günün aydınlanmasıyla devam edeceği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

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