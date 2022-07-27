Zonguldak'ta bir plajda denize girişler iki gün yasaklandı - Haberler

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Zonguldak'ta bir plajda denize girişler iki gün yasaklandı

Zonguldak'ta bir plajda denize girişler iki gün yasaklandı

Zonguldak'ta bir plajda, atık su hattı üzerinde aşırı yeraltı suyu kaynaklı tıkanıklık meydana gelmesinden dolayı denize girmek iki gün yasaklandı.

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Zonguldak'ta bir plajda, atık su hattı üzerinde aşırı yeraltı suyu kaynaklı tıkanıklık meydana gelmesinden dolayı denize girmek iki gün yasaklandı.

Zonguldak Belediyesinden yapılan açıklamada, Kapuz Plajı Sosyal Tesislerinin girişinde bulunan atık su hattı üzerinde aşırı yeraltı suyu kaynaklı tıkanıklık meydana geldiği, belediye ekiplerinin gerekli müdahaleyi yaptığı belirtildi.

Problemin giderildiği, perşembe ve cuma günü denize girişlere izin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, "Denizden numune alınması için İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli bilgi verilmiş olup numune sonuçlarına göre vatandaşlarımız tekrar bilgilendirilecektir." denildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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