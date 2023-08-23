Zonguldak'ta bir otomobile silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir otomobile ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir otomobile ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Güney Mahallesi Şehit Er Turan Aksu Caddesi'nde, 19 Ağustos'ta marketten alışveriş yapan O.Ç. otomobiline bindiği sırada aracına ateş edilmesiyle ilgili yakalanan E.Ö'nün (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, O.Ç'nin oğlunu darbettiğini ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Güney Mahallesi Şehit Er Turan Aksu Caddesi'nde, 19 Ağustos'ta marketten alışveriş yapan O.Ç. otomobiline bindiği sırada E.Ö. tarafından aracına ateş edilmiş, saldırıdan kaçmaya çalışan O.Ç'nin kullandığı otomobil, yolun kenarındaki evin çatısına devrilmişti. Kazada yaralanan ve koşarak bölgeden uzaklaşan yaralı daha sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.