Zonguldak'ta bir öğretmenin darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Zonguldak Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda görevli öğretmen Haydar Erduranlı, pansiyonun bahçesinde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren M.N. (24), Y.İ.A. (28), R.C.K. (19), O.A. (28) ve E.Ş'yi (20) uyardı.

Bunun üzerine M.N. ve Y.İ.A. tarafından darbedilen Erduranlı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. ve Y.İ.A. tutuklandı.

Şüpheli R.C.K. adli kontrol kararıyla, diğer ikisi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Erduranlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, olay şiddetle kınandı.