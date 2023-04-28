Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta, R.G. isimli genç ile M.G. (65) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu R.G, silahla M.G'yi ayağından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.G. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli R.G. ise polis ekiplerince yakalandı.