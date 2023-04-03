Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli ile beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli ile beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, eşi Mustafa K. ile boşanma aşamasında olan N.K. 8 gün önce Karabük'ten ilçeye bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine yerleşti.

N.K, erkek arkadaşı Y.E. ile evde oturdukları sırada, eşi Mustafa K. ile yanında gelen S.K, Umut K. ve Umut Ç. zorla eve girerek Yaşar E'yi bıçakladı.

Yaşar E, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaşar E'nin cesedi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan 4 şüphelinin yanı sıra ifadeler doğrultusunda bir zanlı daha jandarma ekiplerince Karabük'te yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve S.K. savcılıkça serbest bırakıldı, Mustafa K, Umut K. ve Umut Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.