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Zonguldak'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde spor eğitmeni olarak görev yapan B.Y'yi, dün Fatih Sitesi mevkiinde bıçakla ağır yaralayan M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan B.Y'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde, dün, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.P'nin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılmış, kaçan M.P. ise Kilimli ilçesinde suç aleti bıçakla yakalanmıştı.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Gençlik Fatih Spor Güncel Haberler

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