Zonguldak'ta Bir Evde 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Zonguldak İl jandarma tarafından bir evde yapılan aramada, 9 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak İl jandarma tarafından bir evde yapılan aramada, 9 kök kenevir ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Alaplı ilçesi mülki Sınırları içerisinde, Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden evde yapılan aramada ise 9 gram kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde, şahsın ifadesi Alınarak serbest bırakıldığı ifade edildi. - ZONGULDAK