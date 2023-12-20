Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katında hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Mithatpaşa Mahallesi Ömer Talha Sokak'ta, Menşure Güldal'a ait 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatı katından hasar oluştu.