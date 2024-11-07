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Zonguldak'ta Bina Yıkımı Sırasında İş Yerlerine Zarar Verildi

Zonguldak'ta Bina Yıkımı Sırasında İş Yerlerine Zarar Verildi
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Zonguldak'ta bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki iş hanındaki 3 iş yerinin duvarları hasar gördü. İş yerlerinden birinin duvarı tamamen yıkılırken, diğerlerinde çatlaklar oluştu. Müteahhit zararları karşılayacağını söyledi.

ZONGULDAK'ta bir binanın yıkımı sırasında yanındaki iş hanında bulunan 3 iş yeri, zarar gördü. 2 iş yerinin duvarlarında çatlaklar oluşurken, bir ofisin duvarı tamamen yıkıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta dün gece saatlerinde iddiaya göre; yeniden yapılacak olan 3 katlı binanın yıkımı sırasında, yanındaki Abalı İş Hanı'ndaki 3 iş yerinin duvarlarına iş makinesi ile zarar verildi. Binadaki mali müşavirlik ofisini açmaya gelen çalışan, duvarın tamamen yıkıldığını ve moloz yığınının içeride biriktiğini görüp, patronuna haber verdi. Ayrıca binanın zemin katındaki lokanta ve 1'inci katındaki kadın kuaförünün duvarlarında da hasar oluştuğu iş yeri sahipleri tarafından fark edildi.

'ÜST KATTA BÜYÜK BİR ÇÖKME VAR'

Dükkanı zarar gören kadın kuaförü Aygül Yılmaz, "Üst katta daha büyük hasar var. Bende duvarda kopma var. Köşedeki duvara yaklaştığımda çökme olduğunu fark ettim. Üst katta büyük bir çökme var. Müteahhit zararı karşılayacağını söyledi. İyi niyetliydiler. Artık sağlık olsun diyoruz. Daha kötüsü, can kaybı da olabilirdi. Allah'tan üst katta arkadaşımızın da öyle. Büyük bir kaybı yok ama duvarlar gitmiş" dedi.

'ELİMİZDEN GELEN NEYSE YAPACAĞIZ'

Müteahhit firmada çalışan Şeref Demir ise "Gece saatlerinde oldu. Numaraları olmadığı için arayıp bilgi veremedik. Şu an elimizden gelen neyse yapacağız. Duvar yapılacak, elektrik hasar gördüyse yapılacak" diye konuştu. Diğer yandan hasar gören iş yerlerinde onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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