Zonguldak'ta Bilim Söyleşileri Programı Düzenlendi

Zonguldak'ta Bilim Söyleşileri Programı Düzenlendi
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Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen '5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri' programının dördüncüsü, Zonguldak Kömür Deneyim Ocağı'nda yapıldı. Programda, yer gözlem uydularının yeryüzünü izleme yetenekleri ve depremler üzerine bilgi paylaşıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisince düzenlenen "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programının dördüncüsü, Zonguldak Kömür Deneyim Ocağı'nda gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) destekleri ve BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçe'nin teşvikleriyle kurulan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisi, "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programı serisinin dördüncü buluşmasını, Zonguldak Kömür Deneyim Ocağı'nda düzenledi.

Program, Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cem Evrim Aslan'ın sunumuyla başladı.

Söyleşinin konuğu ise BEUN Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu oldu.

"Yer Gözlem Uyduları: Yeryüzünü Uzaydan İzlemek ve Depremi Anlamak" başlığı altında gerçekleştirilen söyleşide, uyduların yeryüzünü izleme yetenekleri, doğal afetlerin önlenmesi ve depremlerin daha iyi anlaşılması konularında bilgi paylaşıldı.

Programa, akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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