Zonguldak'ta Bilim Her Yerde Şenliği Düzenlendi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bilim Her Yerde Şenliği" gerçekleştirildi.

Zonguldak Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin bilimsel çalışmalarının önemine değindi.

Öğrencilerin proje üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkan, "Bilgiyi üretenin, bilgiyi kullanandan daha güçlü olduğu bir çağdayız. Bu nedenle gençlerimizin öğrendikleri bilgiyi kullanarak, yeni bilgiler üretmeleri ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve davetliler, serginin açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra stantları gezen Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Şenlikte, ortaokul ve lise öğrencilerinin TÜBİTAK, TEKNOFEST ve Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladığı çalışmalar sergilendi.