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Zonguldak'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Zonguldak'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde spor eğitmeni olarak görev yapan B.Y, Fatih Sitesi mevkisinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.P'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Bu arada polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.P'yi Kilimli ilçesinde suç aleti bıçakla yakaladı.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Gençlik Fatih Spor Güncel Haberler

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