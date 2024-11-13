Zonguldak'ta Bıçaklı Saldırı: Eski Kız Arkadaşı ve Ablası Yaralandı

Zonguldak'ta tartıştığı eski kız arkadaşı ve onun ablasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Eski kız arkadaşı Elif E. (38) ve yanındaki ablası Ecem E. (42) ile Gazipaşa Caddesi'nde karşılaşan Ş.S, henüz bilinmeyen nedenle ikiliyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.S, kız kardeşleri bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.