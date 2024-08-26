Zonguldak'ta bıçaklı kavga: Genç hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kayra Ferman D. (20) ile Abdullah Öztürk (20) Bağlık Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Öztürk, kavga sırasında göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Kayra Ferman D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hayatını kaybeden Abdullah Öztürk'ün cenazesi ise Hatip Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.