Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde E.Ç. tartıştığı Tekin Beşikçi'yi bıçaklayarak öldürdü, kavgayı ayırmak isteyen F.D. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde E.Ç., tartıştığı Tekin Beşikçi'yi bıçaklayarak öldürdü, kavgayı ayırmak isteyen F.D.'yi de yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Hamzafakılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. ile Tekin Beşikçi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Ç., bıçakla Beşikçi'ye saldırdı. Beşikçi vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, E.Ç. kavgayı ayırmak isteyen F.D.'yi de bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Beşikçi ve F.D. ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tekin Beşikçi, yaşamını yitirdi. E.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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