Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin sanık hakim karşısına çıktı

Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde 20 Temmuz'da Halilcan (24), kardeşi Emirkan (18) ve babaanneleri Nazmiye K'yi (75) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Erdeniz K. ile olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Erdeniz K. savunmasında, olayda kendisine ağır küfürler edildiğini, saldırıya uğradığını ve kendisini savunmaya çalıştığını öne sürdü.

Olay anında kendisini yere yatırıp boğmaya çalıştıklarını ileri süren Erdeniz K, "Nefessiz kaldım, ölüyordum. Kendimi kurtarmak için bıçakladım. Bıçakla yaraladığımı inkar etmiyorum ama durduk yere yapmadım, kendimi savunmak içindi." dedi.

Şikayetçi sıfatıyla davaya katılan maktullerin yakınları, taraflar arasında daha önce husumet bulunmadığını söyleyerek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Tanık L.K, düğünden sonra eve dönerken sesler duyduklarını dile getirerek, "Ertuğrul, sanığa küfür ediyordu. Olay yerine geldiğimizde Halilcan koşarak geldi. Sanık evine girmeye çalışırken Halilcan boğazına yapıştı, yere düşürüp sıkıştırdı. 'Halilcan yapma, adam ölecek.' diyerek çekmeye çalıştım. Halilcan bir hamleyle kalktı, 'Ben bıçaklandım.' dedi ve yere düştü." ifadelerini kullandı.

Halilcan ve Emirkan K'nin annesi Fatma K. de sanık Erdeniz K'ye yaklaştığında bıçağın parladığını gördüğünü anlatarak, "'Sen ne yaptın?' derken bana da bıçak savurdu. Kendini kurtarmak istese koluna bacağına vurur, yavrumu kalbinden bıçaklamazdı. Bizim kimseyle husumetimiz olmadı. Kimseye hakaret, küfür etmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 9 Ocak 2026'ya erteledi.

Olay

Köroğlu köyünde 20 Temmuz'da, aralarında husumet bulunan akraba iki grup, düğün dönüşü karşılaşmış, burada başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Erdeniz K. kavga sırasında Halilcan K. (24) ve Emirkan K. (18) ile olay yerinde bulunan Nazmiye K'yi (75) bıçakla yaralamış, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.