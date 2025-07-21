Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü
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Zonguldak'ta bir düğün dönüşü husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Kavga sırasında E.K.'nın bıçakla H.K. ve E.K. ile olay yerinde bulunan N.K'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Aralarında husumet bulunan iki grup, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde düğün dönüşü karşılaştı.

İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.K. kavga sırasında bıçakla H.K. ve E.K. ile olay yerinde bulunan N.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Şüpheli E.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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