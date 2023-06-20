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Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı, diğeri ise darp edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 1 kişi de darp edildi.

Olay öğle saatlerinde Uzunmehmet Mahallesi Çavdarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen A.Ş.B. ile Z.U. arasında sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.Ş.B. tarafından darp edilen Z.U., A.Ş.B.'yı kesici aletle yaraladı. Olayı giren vatandaşlar ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıları ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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