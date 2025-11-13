Zonguldak'ta Bıçaklanarak Öldürülen Yaşlı Adamın Katili Tutuklandı
Zonguldak'ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki A.P. tutuklandı. Şüphelinin, maktulün annesine mesajlar gönderdiği için bu cinayeti işlediği iddia ediliyor.
Zonguldak'ta yaşlı adamın evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burhanettin Şen'in (75), Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'ta bir apartmandaki dairesinde 8 Kasım'da yakınları tarafından bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli A.P. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan maktulün, şüpheli A.P'nin annesine sarkıntılık amacıyla mesajlar gönderdiği, şüphelinin olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel